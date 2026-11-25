RADAR BOGOR – Petualangan Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck, dan Scrat akhirnya berlanjut setelah satu dekade absen dari layar lebar.

Disney bersama 20th Century Studios resmi memperkenalkan trailer dan poster terbaru film animasi Ice Age: Boiling Point pada 19 November 2026.

Film keenam dari waralaba Ice Age ini menjadi kelanjutan setelah Ice Age: Collision Course yang dirilis pada 2016.

Advertisement Kehadirannya sekaligus membawa kembali karakter-karakter ikonik yang telah menemani penonton selama bertahun-tahun.

Ice Age: Boiling Point diproduksi oleh 20th Century Studios dengan menghadirkan kembali sejumlah pengisi suara dari film sebelumnya.

Ray Romano kembali mengisi suara Manny, John Leguizamo sebagai Sid, Denis Leary sebagai Diego, Simon Pegg sebagai Buck, serta Queen Latifah yang kembali memerankan Ellie.

Selain jajaran pengisi suara lama, film terbaru ini juga memperkenalkan beberapa nama baru.

Mereka adalah Ashley Park, Josh Peck, Coco Jones, dan Adam DeVine yang turut bergabung dalam petualangan kali ini.

Trailer Ice Age: Boiling Point Perkenalkan Dunia Lost World

Cuplikan terbaru dibuka dengan suasana hamparan es yang mulai retak. Peristiwa tersebut membawa kawanan hewan purba itu menemukan sebuah wilayah tersembunyi di balik lapisan es yang dikenal sebagai Lost World.

Tempat misterius tersebut ternyata menyimpan berbagai kejutan. Manny dan kawan-kawan harus berhadapan dengan dinosaurus, aliran lava, hingga gunung berapi yang sewaktu-waktu dapat meletus.