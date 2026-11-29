RADAR BOGOR - Ada senja-senja tertentu ketika angin bertiup biasa saja, tetapi di dada seseorang bergemuruh badai yang mengempaskan seluruh semestanya.

Tidak jarang kita mengira perih paling dalam hanya lahir dari kepergian orang yang dicintai, atau lebih getir lagi, dikhianati oleh sosok yang kita yakini tak akan pernah sampai hati melukai hingga ke titik paling paripurna.

Padahal, ada jenis duka yang begitu mahir bersembunyi di balik senyum dan janji, yaitu yang menunggu musimnya tiba untuk benar-benar tega.

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Di panggung kekuasaan, kita kerap disuguhi lakon tentang tokoh-tokoh dengan barisan pengawal, garis komando yang tegak lurus, serta gerak-gerik yang tampak kebal dari sentuhan hukum.

Seorang figur tinggi di puncak singgasana sering kali menjelma serupa monumen sakral, dipagari benteng yang seolah mustahil runtuh.

Advertisement Namun, sejarah tak pernah jemu membisikkan satu kebenaran yang paling enggan direnungkan oleh telinga yang sedang mabuk pujian.

Bahwa monumen paling menjulang beserta bentengnya yang perkasa, jarang sekali dijebol oleh musuh di luar pagar.

Ia justru dilubangi pelan-pelan oleh bisikan pengkhianatan di pelatarannya sendiri.

Pengkhianatan politik dari kolega terdekat selalu meninggalkan sayatan yang khas.

Ia bukan sekadar kekalahan dalam strategi papan catur, ia adalah luka eksistensial.