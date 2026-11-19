RADAR BOGOR - Wajah Kalimalang, Kota Bekasi, mulai berubah.

Kawasan yang selama ini identik dengan jalur lalu lintas dan saluran air tersebut, kini diubah menjadi ruang publik yang menawarkan pengalaman berbeda, terutama saat malam hari.

Lampu-lampu hias yang menyala di sepanjang kawasan menghadirkan suasana baru.

Advertisement Warga pun bisa menikmati Kalimalang bukan sekadar sebagai jalur perjalanan, tetapi juga tempat rekreasi dan bersantai bersama keluarga.

Transformasi tersebut, mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM, yang hadir meresmikan wisata malam Kalimalang di Kota Bekasi.

Advertisement Dengan penuh antusias, KDM menyampaikan apresiasinya terhadap perubahan kawasan tersebut.

"Kalimalang Bekasi keren. Dengan ini saya nyatakan diresmikan. Semoga bermanfaat bagi warga Bekasi," ujar Dedi Mulyadi saat peresmian.

Kalimalang Disiapkan Jadi Pusat Rekreasi dan Transportasi

Penataan Kalimalang, bukan sekadar mempercantik kawasan dengan lampu-lampu dekoratif.

Proyek ini juga membawa misi lebih besar, yakni menjadikan sungai dan kawasan sekitarnya sebagai ruang publik yang produktif.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono menjelaskan, pengembangan Kalimalang merupakan salah satu karya kolaborasi Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.