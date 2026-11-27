RADAR BOGOR - “Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka, teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, dokter, master, insinyur, dan lain-lain, kemudian kembalilah kepada Muhammadiyah.” — KH. Ahmad Dahlan

Pesan tersebut akan terus abadi dan selalu diingat oleh warga Muhammadiyah, di mana pun dan dalam fase kehidupan apa pun mereka berada.

Pertanyaannya, bagaimana generasi sekarang memahami dan mengingat pesan tersebut?

Advertisement Saat ini, sekolah-sekolah Muhammadiyah diisi oleh Generasi Alpha, yaitu kelompok demografi yang lahir sekitar tahun 2010 hingga 2024/2025, setelah Generasi Z dan sebelum Generasi Beta.

Generasi ini dikenal sebagai digital native, yakni generasi yang lahir dan tumbuh di era digital sehingga terbiasa menggunakan internet, gawai, dan teknologi digital sejak usia dini.

Advertisement Dari kondisi tersebut, muncul sebuah refleksi penting bagi Muhammadiyah: bagaimana Muhammadiyah hadir dalam kehidupan Generasi Alpha?

Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Islam, membangun karakter, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan agar mereka kelak menjadi kader Muhammadiyah yang berkemajuan?

Jawabannya bukan dengan menjauhkan mereka dari perkembangan zaman.

Bukan pula dengan memaksa mereka menjadi seperti generasi terdahulu.

Justru Muhammadiyah harus hadir, mendampingi, memahami, dan mengajak mereka tumbuh bersama nilai-nilai Islam yang mencerahkan.