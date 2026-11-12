Trase Batutulis Kota Bogor Dibuka Terbatas

RADAR BOGOR – Akses Jalan Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mulai kembali difungsikan setelah pembangunan trase pengganti jalan yang ambruk memasuki tahap penyelesaian.

Meski sudah dapat dilalui kendaraan sejak Selasa, 27 Oktober 2026, pengguna jalan masih harus mengikuti pembatasan waktu operasional, yakni mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB.

Pengoperasian secara terbatas tersebut menjadi bagian dari tahapan pemulihan konektivitas di kawasan Batutulis.

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Masyarakat belum diperbolehkan melintasi jalur tersebut selama 24 jam karena masih terdapat pekerjaan konstruksi yang harus diselesaikan serta sejumlah ketentuan keselamatan yang perlu dipenuhi sebelum akses dibuka sepenuhnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kendaraan roda dua maupun roda empat sudah mulai melintasi jalur pengganti tersebut. Trase baru itu menyediakan dua lajur kendaraan.

Advertisement Namun, penggunaannya masih bersifat sementara dan akses dapat kembali ditutup apabila diperlukan pengerjaan lanjutan di sejumlah bagian jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih, menjelaskan bahwa kebijakan pembukaan terbatas telah dikoordinasikan dengan UPT Balai Jalan I Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang memiliki kewenangan terhadap proyek tersebut.

Ia menyampaikan bahwa kendaraan diperbolehkan melintas pada rentang waktu pukul 07.00 hingga 19.00 WIB. Pengaturan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan penyelesaian pekerjaan teknis yang masih berlangsung.

Salah satu pekerjaan yang masih dilakukan adalah pemadatan pada bagian tikungan. Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung proses pelebaran badan jalan sehingga kondisi trase dapat lebih siap digunakan oleh kendaraan.

Juniarti, yang akrab disapa Esti, menyebutkan bahwa pengerjaan penyempurnaan ditargetkan selesai pada 30 Oktober 2026. Kendati demikian, rampungnya pekerjaan fisik belum menjadi satu-satunya dasar untuk memberlakukan operasional secara penuh.