RADAR BOGOR – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tingkat Kota Bogor tahun 2026, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, memimpin kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dreded, Jalan Pahlawan, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Selasa, 17 November 2026.

Prosesi penghormatan kepada para pahlawan diawali dengan pelaksanaan upacara dan mengheningkan cipta. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghargaan sekaligus sarana mengenang pengorbanan para pejuang yang telah gugur demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Setelah rangkaian upacara selesai, Denny Mulyadi melakukan peletakan karangan bunga di monumen TMP Dreded. Prosesi tersebut melambangkan penghormatan atas perjuangan dan jasa para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa dan negara.

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Denny menyampaikan bahwa kegiatan ziarah makam merupakan salah satu bentuk pengingat bagi seluruh anggota KORPRI agar tidak melupakan sejarah perjuangan para pendahulu.

Nilai-nilai patriotisme dan semangat pengorbanan para pahlawan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Advertisement "Ziarah dan tabur bunga ini bertujuan agar Korpri tak lupa dengan jasa para pahlawan, terus menghormati para pahlawan, menghormati para pendiri negara dan para pemimpin," ujar Denny Mulyadi.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan anggota KORPRI pada masa sekarang diwujudkan melalui dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Jika dahulu para pahlawan berjuang menghadapi penjajahan, maka aparatur negara saat ini memiliki tanggung jawab untuk berjuang melalui pelaksanaan tugas dan pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rangkaian ziarah kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di sejumlah makam pahlawan. Denny bersama seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut sebagai ungkapan rasa hormat dan penghargaan atas pengorbanan para pejuang bangsa.

Dalam pelaksanaan upacara, Camat Bogor Selatan, Harry Cahyadi, dipercaya menjalankan tugas sebagai komandan upacara. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor serta jajaran Pemerintah Kota Bogor.