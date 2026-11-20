RADAR BOGOR – Kebiasaan mengunyah es batu secara terus-menerus dan sulit dihentikan ternyata perlu mendapat perhatian.

Kebiasaan mengunyah es batu yang dikenal sebagai pagofagia ini dapat berkaitan dengan kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi (ADB).

Kepala Unit Kesehatan IPB University, drg Titik Nurhayati, menjelaskan bahwa pagofagia tidak bisa dianggap sekadar kesukaan.

Advertisement Selain berisiko merusak gigi, kebiasaan tersebut juga dapat menjadi salah satu petunjuk adanya kondisi kesehatan tertentu.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebiasaan mengunyah es batu tidak bisa dijadikan dasar untuk memastikan seseorang mengalami anemia. Pemeriksaan medis tetap diperlukan untuk mengetahui penyebabnya.

Bisa Berkaitan dengan Kekurangan Zat Besi

Advertisement drg Titik menjelaskan, anemia defisiensi besi terjadi ketika tubuh kekurangan zat besi sehingga kemampuan darah membawa oksigen berkurang.

Pada sebagian orang, mengunyah es batu dapat memberikan sensasi yang membantu mengurangi rasa letih atau meningkatkan kewaspadaan untuk sementara.

“Jika dorongan mengunyah es muncul terus-menerus dan sulit dikendalikan, seseorang dapat berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan darah, termasuk hemoglobin dan feritin,” ujarnya.

Kekurangan zat besi juga dapat disertai sejumlah keluhan di rongga mulut. Di antaranya lidah mengalami peradangan hingga muncul sariawan.

Namun, keluhan tersebut perlu dinilai bersama gejala lain dan hasil pemeriksaan medis.