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Nasional

Gibran Dikabarkan Sudah Mengundurkan Diri Sebagai Wapres

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Wapres, Gibran Rakabuming Raka saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa 10 November 2026.
Wapres, Gibran Rakabuming Raka saat menjawab pertanyaan wartawan, Selasa 10 November 2026.

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RADAR BOGOR – Kabar mengejutkan datang dari lingkaran pemerintahan. 

Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11/2026).

Informasi tersebut sontak menjadi perhatian publik. 

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Isu pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu sebelumnya ramai diperbincangkan, baik di kalangan politisi maupun masyarakat.

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Kabar tersebut semakin menjadi sorotan setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memberikan tanggapan terkait informasi yang beredar.

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Saat dikonfirmasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie membenarkan informasi tersebut.

"Betul," ujar Budi Arie singkat.

Surat Pengunduran Diri Dikabarkan Disampaikan ke Prabowo

Di tengah berkembangnya kabar tersebut, beredar informasi bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan surat itu, disebut berlangsung saat Gibran menemui Prabowo di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma.

Namun, informasi mengenai waktu dan proses penyerahan surat tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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