Wapres Gibran Sambangi MPR

RADAR BOGOR – Kedatangan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka ke Gedung MPR RI, Kamis 12 November 2026, menjadi perhatian di tengah isu pengunduran dirinya dari jabatan orang nomor dua di Indonesia.

Gibran tiba di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB.

Kehadirannya langsung disambut sejumlah pimpinan MPR RI yang kemudian mengajaknya bertemu di salah satu ruangan di gedung tersebut.

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Dalam pertemuan itu, Gibran terlihat duduk berdampingan dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Sejumlah pimpinan MPR lainnya juga tampak hadir, di antaranya Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono dan Kahar Muzakir.

Advertisement Sekitar pukul 11.20 WIB, Gibran terlihat berinteraksi dengan Ahmad Muzani yang duduk di sebelahnya.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap kabar mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden.

Sebelum ke MPR, Gibran Bertemu Prabowo di Istana

Sebelum mendatangi Gedung MPR RI, Gibran diketahui lebih dahulu bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ia membenarkan, Gibran sedang berada di Istana untuk bertemu dengan Prabowo sebelum melanjutkan agenda ke Senayan.