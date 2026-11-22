PUBLIK saat ini sedang menanti satu jawaban: Siapakah yang akan menyidangkan etik Listyo Sigit Prabowo?

Mantan Kapolri itu sedang tersangkut dalam dugaan kasus penyadapan.

Dugaan itu sudah beredar luas, sudah menjadi perbincangan publik, dan sudah menyentuh rasa keadilan masyarakat.

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Dan kini pertanyaan yang lebih tajam muncul:

Beranikah Hakim Etiknya?

Advertisement Ini adalah ujian paling berat bagi institusi Polri.

Karena yang akan disidang bukan anggota biasa.

Yang akan disidang adalah mantan pimpinannya sendiri.

Sejarah menunjukkan, di Indonesia, sidang etik terhadap pejabat tinggi seringkali berakhir dengan dua hal: ditundatunda sampai publik lupa, atau diputuskan ringan sampai publik kecewa.

Jangan sampai itu terulang untuk kasus Listyo Sigit.