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Prabowo Pamer Gerakan Silat di MPR
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RADAR BOGOR – Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR RI, Senin 23 November 2026, diwarnai momen tak biasa.
Di tengah kerumunan wartawan yang berusaha meminta keterangan, Prabowo sempat memperagakan gerakan silat.
"Aku mau sampaikan ke atas," ucap Prabowo sambil tersenyum.
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Aksi tersebut terjadi saat awak media mencegat Prabowo, untuk menanyakan perkembangan terkait sosok yang akan menggantikan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden (Wapres).
Alih-alih langsung memberikan penjelasan, Prabowo justru menunjukkan gerakan bela diri silat di hadapan para wartawan.
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Momen itu pun, menjadi perhatian di tengah agenda kedatangannya ke kompleks parlemen. (*)
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