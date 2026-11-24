RADAR BOGOR - Fenomena supermoon pada 24 November 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut hingga memicu banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir agar mewaspadai potensi kenaikan muka air laut tersebut saat supermoon.

Peringatan supermoon terutama ditujukan kepada warga di wilayah pesisir atau yang bermukim di sekitar pantai, pelabuhan, tambak, hingga kawasan perikanan yang rentan terdampak genangan air laut.

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Sejumlah daerah bahkan telah masuk dalam peringatan dini banjir pesisir. Di Bali, potensi rob diprakirakan berlangsung pada 23-25 November 2026. Sementara di Nusa Tenggara Barat (NTB), periode kewaspadaan berlangsung lebih panjang, yakni 23-26 November 2026.

Potensi serupa juga dipetakan di sejumlah kawasan pesisir Banten pada 24-28 November 2026.

Advertisement Mengapa Supermoon Bisa Memicu Rob?

Supermoon terjadi ketika fase Bulan purnama berlangsung berdekatan dengan perige, yakni titik terdekat Bulan dengan Bumi dalam orbitnya.

Pada kondisi tersebut, jarak Bulan terhadap Bumi menjadi lebih dekat sehingga pengaruh gravitasinya terhadap Bumi sedikit lebih kuat dibandingkan saat Bulan berada lebih jauh.

Ketika fase purnama berlangsung, Matahari, Bumi, dan Bulan berada dalam posisi hampir segaris. Susunan ini membuat gaya gravitasi Matahari dan Bulan saling memperkuat pengaruhnya terhadap air laut sehingga menghasilkan pasang purnama atau spring tide.

Jika fase purnama terjadi berdekatan dengan perige, fenomena tersebut dikenal sebagai perigean spring tide. Kondisi ini berpotensi menghasilkan pasang maksimum yang lebih tinggi dibandingkan pasang purnama biasa.