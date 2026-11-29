RADAR BOGOR – PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat sistem keselamatan perjalanan kereta api, terutama di kawasan perlintasan sebidang.

Hingga 24 November 2026, KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta telah memasang sebanyak 94 unit Panic Button atau tombol darurat sebagai upaya mengantisipasi potensi kecelakaan.

Panic Button tersebut disiapkan untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masinis apabila ditemukan kondisi berbahaya di jalur kereta api.

Advertisement Misalnya, kendaraan yang mogok atau terjebak di perlintasan, maupun adanya benda dan objek lain yang menghalangi jalur perjalanan kereta.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa pemasangan perangkat Panic Button ini merupakan langkah preventif perusahaan dalam meningkatkan keselamatan operasional kereta api.

Advertisement Sistem peringatan dini tersebut juga menjadi bagian dari persiapan KAI menghadapi peningkatan aktivitas perjalanan masyarakat selama masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Menurut Franoto, kecepatan informasi ketika terjadi situasi darurat di perlintasan menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Dengan adanya Panic Button, petugas dapat mengirimkan peringatan lebih cepat sehingga masinis mempunyai waktu untuk melakukan tindakan antisipasi berdasarkan prosedur keselamatan.

Ketika terdapat kondisi darurat di perlintasan, kecepatan penyampaian informasi kepada masinis sangat penting.

"Melalui Panic Button, petugas dapat memberikan peringatan lebih cepat sehingga masinis memiliki kesempatan untuk mengambil langkah antisipasi sesuai prosedur keselamatan,” ujar Franoto.