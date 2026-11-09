Persib Dikalahkan Java United FC, Beckham Putra: Sedikit Belum Beruntung

RADAR BOGOR - Persib mengalami kekalahan 2-1 dari Java United FC di ajang Super League pekan kesembilan, Minggu, 8 November 2026 kemarin di Stadion Jatidiri, Semarang.

Mengutip laman resmi Persib, Beckham Putra menjadi kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi laga-laga berat yang akan datang.

Menurutnya, dalam pertandingan tadi malam Pangeran Biru masih belum mendapatkan keberuntungan, mengingat mereka berhasil menciptakan sejumlah peluang.

Advertisement Baca Juga: Judo Kota Bogor Juara Umum, Ini Jumlah Medali Emas Porprov yang Diraih

"Kita sedikit belum beruntung karena kita juga banyak peluang yang tadi sudah bisa dimanfaatkan," ucap Beckham Putra.

Lebih lanjut, pemain bernomor punggung tujuh itu menyebut bahwa pertandingan melawan Java United merupakan laga yang cukup sulit karena Persib baru pulang dari ACL Two di Australia.

Advertisement "Ini adalah pertandingan yang sangat sulit karena bermain tandang setelah kita kemarin dari Australia langsung ke sini. Jadi, ini pertandingan yang tidak mudah," sambungnya.

Kendati demikian, Beckham tidak ingin perjalanan yang cukup melelahkan tersebut menjadi alasan mereka kalah di Malang.

Ia berharap hasil negatif tersebut menjadi catatan bagi Persib untuk bisa tampil lebih baik lagi di pertandingan yang akan datang.

"Semoga jadi catatan untuk kita lebih baik ke depannya dan memainkan lebih baik lagi setiap pertandingan," tambahnya.

Dalam hal ini, Persib kalah setelah tertinggal dua gol dari Java United FC di babak yang pertama.