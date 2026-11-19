RADAR BOGOR - Bobotoh punya agenda penting malam ini.

Persib Bandung akan menjamu wakil Myanmar, Shan United, dalam lanjutan Grup B ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027, Kamis 19 November 2026.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Maung Bandung mengincar hasil positif demi menjaga persaingan di kompetisi Asia.

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Dukungan publik sendiri diharapkan, menjadi tambahan motivasi bagi pasukan asuhan Igor Tolic.

Meski demikian, Persib tidak boleh lengah karena Shan United datang dengan ambisi mencuri poin di kandang lawan.

Advertisement Pertandingan Persib vs Shan United dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB.

Bobotoh yang tidak bisa hadir langsung di stadion tetap dapat mengikuti jalannya laga melalui siaran televisi maupun layanan streaming.

Duel ini akan disiarkan langsung melalui RCTI dan GTV.

Sementara itu, pilihan menonton secara daring tersedia melalui platform Vision+.

Jadwal Siaran Langsung Persib vs Shan United

Pertemuan kedua tim menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian di Grup B Shopee Cup musim ini.