RADAR BOGOR – Kontingen Kota Bogor menorehkan pencapaian bersejarah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Dengan perolehan 130 medali emas, Kota Hujan berhasil menembus posisi lima besar klasemen akhir sekaligus mencatatkan rekor baru dalam keikutsertaannya pada kompetisi olahraga tingkat provinsi tersebut.

Hasil ini menjadi salah satu indikator perkembangan pembinaan atlet di Kota Bogor. Pasalnya, dalam kurun waktu belasan tahun terakhir, kontingen Kota Bogor belum pernah mencapai raihan lebih dari 100 medali emas pada ajang Porprov.

Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Umum PB Porprov XV Jawa Barat 2026, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut setelah menghadiri upacara penutupan Porprov di Stadion Merpati, Kota Depok, Jumat, 20 November 2026.

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Dedie menyebut keberhasilan mengumpulkan 130 emas merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Hasil tersebut juga mencerminkan peningkatan kemampuan para atlet yang memperkuat kontingen Kota Bogor sepanjang kompetisi berlangsung.

Menurutnya, kualitas pembinaan terlihat dari hasil yang dicapai oleh 565 atlet yang diturunkan dalam Porprov tahun ini. Proses seleksi, persiapan, hingga pelatihan dinilai turut berkontribusi terhadap peningkatan prestasi kontingen.

Advertisement Ia menambahkan, capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pemilihan atlet dan pelaksanaan program latihan telah memberikan hasil yang semakin baik. Hal itu tercermin dari efektivitas pembinaan yang berujung pada peningkatan jumlah medali.

Setelah kompetisi berakhir, Dedie meminta para atlet tidak cepat berpuas diri. Ia mendorong seluruh atlet untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga konsistensi latihan, serta mempertahankan motivasi agar dapat kembali mengharumkan nama Kota Bogor melalui prestasi olahraga.

Dedie juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras, semangat, dan kekompakan seluruh atlet selama mengikuti Porprov. Ia mengingatkan bahwa ajang tersebut merupakan bagian dari proses penjaringan atlet untuk menghadapi kompetisi yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

“Teruslah berlatih karena Porprov ini kan ajang seleksi untuk selanjutnya nanti ikut di PON tahun 2028,” ujar Dedie melalui keterangannya di laman Pemerintah Kota Bogor.

Di sisi lain, Dedie menilai penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 secara keseluruhan berjalan lancar dan sukses. Kota Bogor sebagai salah satu daerah tuan rumah turut berperan dalam menyukseskan rangkaian pertandingan hingga kompetisi berakhir.