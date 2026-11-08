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Otomotif

BSA Luncurkan Bantam Bobber 350 dan Scrambler 350, Motor Klasik Bermesin 334 cc

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Penulis: Yosep Awaludin
BSA memperkenalkan Bantam Bobber 350 dan Bantam Scrambler 350 dengan mesin 334 cc. (Foto: Google)
BSA memperkenalkan Bantam Bobber 350 dan Bantam Scrambler 350 dengan mesin 334 cc. (Foto: Google)

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RADAR BOGOR — Penggemar sepeda motor bergaya retro mendapatkan dua pilihan baru dari pabrikan Inggris, BSA.

Dalam ajang EICMA 2026, BSA memperkenalkan Bantam Bobber 350 dan Bantam Scrambler 350 yang mengusung desain klasik dengan sentuhan teknologi modern.

Kedua motor tersebut sama-sama dibekali mesin berkapasitas 334 cc dengan sistem pendingin cairan.

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Meski memiliki basis mesin serupa, masing-masing model menawarkan karakter berbeda.

Bantam Bobber 350 mengedepankan gaya cruiser yang santai, sedangkan Bantam Scrambler 350 tampil dengan nuansa motor petualang klasik.

Dikutip dari kanal YouTube @PeakMotorcycles, peluncuran dua model ini menjadi langkah BSA dalam memperkaya keluarga Bantam sekaligus menarik minat konsumen dengan preferensi desain retro yang beragam.

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BSA Bantam Bobber 350 Hadir dengan Gaya Cruiser Minimalis

BSA Bantam Bobber 350 mengusung konsep bobber yang identik dengan desain bodi sederhana, posisi berkendara rendah, dan penggunaan jok tunggal.

Tampilan tersebut memberikan kesan klasik sekaligus memperkuat karakter motor custom yang menjadi ciri khas aliran bobber.

Untuk dapur pacu, motor ini mengandalkan mesin satu silinder berkapasitas 334 cc. Mesin tersebut sudah menggunakan teknologi DOHC dan sistem pendingin cairan.

Pada sektor suspensi, BSA memasangkan garpu teleskopik di bagian depan dan monoshock pada roda belakang.

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Editor : Yosep Awaludin
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