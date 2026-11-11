BBM Mobil Mendadak Boros dan Tenaga Hilang, Kenali 5 Penyebabnya

RADAR BOGOR – Performa mobil yang tiba-tiba menurun bisa menjadi tanda adanya masalah pada sejumlah komponen kendaraan.

Gejalanya dapat dikenali dari tarikan mesin yang terasa berat, tenaga berkurang, hingga konsumsi BBM meningkat drastis.

Kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Selain membuat perjalanan kurang nyaman, mesin yang harus bekerja lebih keras akibat gangguan tertentu juga berpotensi mengalami peningkatan suhu hingga menyebabkan overheat.

Advertisement Mengutip penjelasan teknis dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, terdapat lima faktor yang dapat menyebabkan tarikan mobil menjadi berat.

Permasalahan ini bisa terjadi pada kendaraan bertransmisi manual maupun otomatis, mulai dari perawatan yang kurang optimal hingga kerusakan pada komponen kaki-kaki.

Berikut lima penyebab yang perlu diketahui pemilik kendaraan.

Advertisement 1. Perawatan Mesin Kurang Maksimal dan Penggunaan BBM Tidak Sesuai

Salah satu faktor yang kerap membuat performa mobil menurun adalah kurangnya perhatian terhadap perawatan berkala.

Penggantian oli mesin, pemeriksaan filter udara, serta pengecekan komponen pendukung lainnya perlu dilakukan secara rutin.

Idealnya, servis berkala dilakukan setiap 5.000–10.000 kilometer atau dalam rentang waktu tiga hingga enam bulan, menyesuaikan rekomendasi pabrikan dan kondisi penggunaan kendaraan.