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Otomotif

Awas Rantai Motor Terlepas dan Roda Belakang Terkunci, Periksa Bagian Kecil Ini

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi arah sambungan klip rantai yang benar (Foto: Google)
Ilustrasi arah sambungan klip rantai yang benar (Foto: Google)

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RADAR BOGOR – Kesalahan kecil saat memasang rantai sepeda motor ternyata bisa berakibat fatal ketika kendaraan digunakan di jalan raya.

Salah satunya adalah posisi klip pengunci pada sambungan rantai yang tidak sesuai aturan. 

Jika terlepas ketika motor melaju kencang, rantai berpotensi menghantam bak mesin (crankcase), bahkan menyebabkan roda belakang terkunci secara tiba-tiba.

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Selama ini, rantai motor yang terlepas dari gir sering dikaitkan dengan kondisi mata gir yang sudah aus atau setelan rantai terlalu kendur.

Namun, ada komponen lain yang tidak kalah penting untuk diperiksa, yakni klip pengunci pada sambungan utama rantai atau dikenal dengan istilah master link spring clip.

Komponen berukuran kecil tersebut memiliki fungsi menjaga pelat sambungan rantai tetap berada pada posisinya.

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Apabila pemasangannya terbalik, klip berisiko tersangkut pada komponen di sekitar lengan ayun atau swing arm.

Gesekan yang terjadi terus-menerus dapat membuat pengunci bergeser hingga akhirnya terlepas dari alur pin.

Kanal YouTube otomotif Faito Indonesia turut membahas teknik pemasangan sambungan rantai yang benar.

Penjelasan tersebut mencakup perbedaan penggunaan sambungan model klip dan tipe pres (press-fit rivet), termasuk hal-hal teknis yang perlu diperhatikan agar rantai tetap aman digunakan.

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Editor : Yosep Awaludin
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