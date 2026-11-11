BBM Boros Padahal Cara Mengemudi Sudah Hemat, Periksa 2 Komponen yang Sering Diabaikan

RADAR BOGOR – Konsumsi BBM mobil yang tiba-tiba meningkat tidak selalu disebabkan oleh gaya berkendara atau kondisi lalu lintas.

Ada sejumlah faktor teknis yang kerap luput dari perhatian pemilik kendaraan, meskipun dampaknya bisa membuat penggunaan bensin menjadi lebih boros.

Selama ini, pengemudi umumnya mengaitkan pemborosan BBM dengan kebiasaan mengemudi agresif, terlalu sering menghadapi kondisi stop and go saat macet, hingga penggunaan pendingin udara atau AC secara terus-menerus.

Advertisement Namun, selain faktor tersebut, ada dua komponen sederhana yang kondisinya juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi efisiensi bahan bakar.

Mengutip ulasan dari kanal YouTube Tips Otomotif Channel, berikut dua penyebab yang sering tidak disadari pemilik mobil:

1. Filter Udara Kotor hingga Menghambat Aliran Udara

Advertisement Filter udara memiliki tugas penting untuk menyaring debu dan kotoran sebelum udara masuk ke ruang pembakaran mesin.

Seiring waktu dan pemakaian kendaraan, komponen ini dapat dipenuhi debu, jelaga, serta partikel kotoran lainnya.

Kondisi tersebut lebih mudah terjadi ketika mobil sering digunakan di lingkungan kering dan berdebu.

Jika dibiarkan, tumpukan kotoran bisa membuat filter udara tersumbat sehingga aliran udara menuju ruang bakar menjadi terhambat.

Dampaknya, keseimbangan campuran udara dan bahan bakar dapat terganggu. Pada mesin yang menggunakan sistem pengaturan campuran bahan bakar tertentu, kondisi ini bisa memengaruhi proses pembakaran dan meningkatkan konsumsi bensin.