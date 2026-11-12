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Otomotif

Bosh Sasis Motor Bebek Oblak? Begini Cara Menggantinya Pakai Treker Rakitan

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Penulis: Yosep Awaludin
Ilustrasi alat rakitan sederhana untuk melepas bosh arm (Foto: Youtube: @Belajarmekanikdarinol)
Ilustrasi alat rakitan sederhana untuk melepas bosh arm (Foto: Youtube: @Belajarmekanikdarinol)

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RADAR BOGOR – Kestabilan roda belakang sepeda motor bebek tidak hanya bergantung pada kondisi ban dan suspensi.

Komponen bosh sasis atau bosh lengan ayun (swing arm) juga memiliki peran penting dalam menjaga posisi roda tetap stabil saat motor melintasi jalan tidak rata.

Ketika komponen tersebut mulai aus, bagian belakang motor biasanya terasa bergoyang, limbung, bahkan seperti melayang saat melewati jalan bergelombang.

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Kondisi ini terjadi karena dudukan swing arm menjadi longgar atau oblak sehingga posisi roda belakang tidak lagi stabil ketika motor bermanuver.

Selain mengurangi kenyamanan berkendara, bosh sasis yang aus juga dapat memengaruhi kestabilan sistem kaki-kaki sepeda motor.

Meski demikian, mengganti komponen ini bukan pekerjaan yang selalu mudah. Bosh sasis tertanam cukup kuat di dalam tabung rangka sehingga diperlukan perkakas khusus untuk melepasnya tanpa merusak dudukan.

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Melalui kanal YouTube otomotif MJM Channel, diperlihatkan teknik membongkar sekaligus memasang bosh sasis motor bebek dengan memanfaatkan treker rakitan.

Alat ini dibuat menggunakan baut baja dan sejumlah komponen bekas, sehingga proses pelepasan dapat dilakukan tanpa mengandalkan pukulan palu besar maupun pemanasan menggunakan las.

Berikut tahapan dan teknik penggantian bosh sasis motor bebek yang diperagakan dalam video tersebut.

1. Hindari Melepas Bosh dengan Pukulan Palu dan Panas Las

Dudukan bosh pada rangka motor harus tetap berada dalam posisi presisi agar swing arm dapat bergerak sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, proses pembongkaran perlu dilakukan dengan hati-hati.

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Editor : Yosep Awaludin
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