Sudah Ganti Paking tapi Kompresi Motor Masih Bocor, Cek Bagian Silinder Head

RADAR BOGOR – Performa motor bebek yang tiba-tiba kehilangan tenaga, terasa berat saat berakselerasi, hingga sulit dihidupkan bisa menjadi tanda adanya gangguan pada ruang bakar.

Salah satu masalah yang patut diwaspadai adalah kebocoran kompresi akibat permukaan kepala silinder atau silinder head yang sudah tidak rata.

Masalah ini kerap membuat pemilik motor harus mengeluarkan biaya perbaikan berulang.

Advertisement Sebab, mengganti paking kepala silinder dengan komponen baru belum tentu menyelesaikan kebocoran apabila bidang kontak antara kepala silinder dan blok mesin masih mengalami perubahan bentuk.

Ketika terdapat celah pada sambungan tersebut, tekanan kompresi dapat merembes keluar.

Dampaknya, tenaga mesin berkurang dan proses menghidupkan motor menjadi lebih sulit.

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Proses perbaikan masalah tersebut diperlihatkan melalui kanal YouTube otomotif YOGA SPEED ENGINE pada sebuah Honda Supra X 100 cc.

Setelah dilakukan pembongkaran, mekanik menemukan permukaan silinder head yang tidak rata sehingga paking tidak mampu menutup sambungan secara sempurna.

Berikut penyebab, tanda-tanda, serta tahapan perbaikan kebocoran kompresi pada Honda Supra X 100.

1. Gejala Kompresi Bocor dan Munculnya Bekas Karbon

Kebocoran kompresi pada Honda Supra X 100 dapat dikenali melalui beberapa gejala. Salah satunya muncul suara mendesis dari sekitar sambungan kepala silinder.