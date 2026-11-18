RADAR BOGOR – Kondisi lampu depan yang tidak lagi memancarkan cahaya secara maksimal bisa menjadi masalah serius ketika berkendara pada malam hari.

Selain kemungkinan bohlam melemah, penyebabnya juga bisa berasal dari permukaan mika lampu yang sudah kusam, menguning, bahkan dipenuhi retakan halus.

Persoalan ini cukup sering dijumpai pada sepeda motor yang sudah digunakan dalam waktu lama, baik jenis sport maupun bebek harian.

Advertisement Beberapa model seperti Yamaha Vixion, Honda CB150R, hingga Honda Supra Series juga berpotensi mengalami perubahan kondisi mika seiring bertambahnya usia pemakaian.

Tidak sedikit pemilik motor yang langsung mengganti bohlam dengan daya lebih besar atau menambahkan lampu penerangan tambahan ketika sorot lampu mulai redup.

Padahal, kondisi mika lampu sebaiknya diperiksa terlebih dahulu sebelum memutuskan mengganti komponen penerangan.

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Melalui kanal YouTube Salam Opreks, dibagikan tutorial memperbaiki mika lampu motor yang kusam dan mengalami retak rambut.

Metode restorasi tersebut menggunakan amplas tahan air dengan beberapa tingkat kekasaran, kemudian dilanjutkan pelapisan pernis bening atau clear coat.

Berikut penyebab mika lampu menjadi buram serta tahapan untuk merestorasi permukaannya.

1. Mika Kusam Bisa Mengurangi Kualitas Pancaran Cahaya

Mika lampu depan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung komponen penerangan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem optik yang membantu mengatur pancaran cahaya dari reflektor.