RADAR BOGOR – Mengubah tampilan motor lawas menjadi lebih modern tidak selalu harus mengganti seluruh komponen bawaan.

Salah satu modifikasi yang cukup menarik adalah memasang panel spidometer digital Suzuki Satria F150 injeksi pada sepeda motor Honda CB atau GL.

Namun, pemasangan panel digital tersebut tidak cukup hanya menghubungkan kabel kelistrikan.

Advertisement Ada komponen penting yang harus diperhatikan agar spidometer mampu menampilkan angka kecepatan saat motor berjalan, yakni sensor speed beserta dudukannya.

Tidak sedikit pengguna motor kustom mengalami kendala ketika layar spidometer sudah menyala normal, tetapi angka kecepatan tetap menunjukkan nol.

Kondisi ini biasanya terjadi karena sensor belum terpasang atau tidak mampu membaca putaran komponen pemicu di area gir depan.

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Berbeda dengan spidometer mekanis yang mengandalkan kabel penghubung dari roda, sistem digital bekerja menggunakan sensor elektronik yang mengirimkan sinyal pulsa ke panel instrumen.

Dikutip dari panduan kanal YouTube Taufik DSM, pemasangan sensor speed Suzuki Satria FI pada Honda CB kustom membutuhkan sejumlah penyesuaian, mulai dari pembuatan braket, pengaturan jarak sensor, hingga penyambungan kabel.

Berikut tahapan dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar spidometer digital tersebut dapat bekerja dengan baik.

1. Penyebab Spidometer Digital Tidak Menampilkan Kecepatan

Sebelum melakukan pemasangan, penting memahami perbedaan cara kerja spidometer mekanis dan digital.