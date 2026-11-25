RADAR BOGOR – Piaggio menghadirkan penyegaran untuk dua skuter andalannya, Medley 125 dan Medley 200, melalui peluncuran model 2027 di pameran EICMA 2026, Milan, Italia.

Pembaruan tersebut mencakup perubahan pada sektor desain hingga penambahan teknologi yang ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepraktisan saat digunakan sehari-hari.

Dikutip dari kanal YouTube @expo-MotoTV, salah satu pembaruan utama Piaggio Medley 2027 terlihat pada bagian panel instrumen.

Advertisement Skuter ini kini dibekali layar TFT berwarna berukuran 5 inci yang menyajikan informasi berkendara dengan tampilan lebih modern dan mudah dibaca dalam beragam kondisi.

Tampilan Depan dan Desain Pelek Mendapat Sentuhan Baru

Dari segi penampilan, Piaggio memberikan beberapa revisi pada desain Medley 2027. Area depan kini mengusung bingkai lampu utama berkelir hitam.

Advertisement Tampilan tersebut dipadukan dengan aksen vertikal berbahan logam pada bagian tameng depan yang menjadi salah satu identitas desain skuter ini.

Perubahan lain juga hadir pada sektor kaki-kaki, khususnya melalui penggunaan pelek lima palang dengan desain anyar.

Sementara itu, bagian buritan kini dilengkapi dudukan top box yang menyatu dengan motor dan sudah menjadi perlengkapan standar.

Kehadiran komponen tersebut membuat pengguna bisa memasang boks tambahan tanpa perlu membeli pelat dudukan secara terpisah.

Bagasi 36,2 Liter Diklaim Mampu Menampung Dua Helm

Sektor penyimpanan masih menjadi salah satu keunggulan Piaggio Medley. Area bagasi yang berada di bawah jok memiliki kapasitas hingga 36,2 liter.