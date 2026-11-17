RADAR BOGOR – Pernah mengalami suasana hati berantakan, hanya gara-gara komentar seseorang?

Atau mendadak kesal seharian karena pesan singkat dibalas dengan nada yang dianggap ketus?

Jika sering mengalaminya, mungkin ada satu hal yang perlu dievaluasi, yakni kemampuan mengendalikan emosi.

Advertisement Tanpa disadari, kebiasaan bereaksi berlebihan terhadap persoalan kecil bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri.

Satu ucapan yang menyinggung, candaan teman, hingga sikap orang lain yang tidak sesuai harapan dapat memicu kemarahan berkepanjangan.

Advertisement Akibatnya, energi dan pikiran justru habis untuk memikirkan tindakan orang lain.

Padahal, tidak semua perkataan atau perilaku seseorang memiliki maksud buruk.

Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara (ITB Vinus) Bogor, Dr. Arsyad, menyoroti pentingnya kemampuan mengelola emosi dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Memiliki pengendalian diri, bukan berarti seseorang harus menjadi pribadi yang dingin atau tidak boleh marah.

Sebaliknya, kata dia, kemampuan tersebut membantu seseorang menentukan respons yang tepat tanpa harus dikendalikan oleh situasi maupun perkataan orang lain.