RADAR BOGOR - Pengembangan biomassa dan bioenergi dinilai menjadi salah satu kunci memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah membuka peluang besar untuk mengembangkan energi terbarukan dan produk berbasis hayati bernilai tambah.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam The 11th International Conference on Biomass and Bioenergy (ICBB) 2026.

Advertisement Baca Juga: Dari Lebih 20 Tersisa 9 Anak, Lurah Batutulis Bogor Tekan Stunting Lewat Program Bantus

Adapun, kegiatan itu digagas Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi (SBRC) IPB University bersama International Society of Biomass and Bioenergy (ISBB) dan Hiroshima University, dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Konferensi internasional tersebut berlangsung pada 23–24 November 2026 di IPB International Convention Center, Bogor.

Advertisement Mengusung tema Innovating Sustainable Energy and Climate Solutions for Future Generation, kegiatan ini mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku industri, hingga investor untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan teknologi biomassa dan bioenergi.

Forum tersebut juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan inovasi untuk mendorong hilirisasi biomassa, pengembangan energi terbarukan, serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan sebagai bagian dari solusi perubahan iklim.

Indonesia sendiri memiliki potensi biomassa yang besar dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, hingga limbah organik.

Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai produk energi dan bahan baku industri, seperti biodiesel, bioetanol, Sustainable Aviation Fuel (SAF), biogas, bahan kimia berbasis hayati, hingga biomaterial bernilai tambah.

Pemanfaatan potensi tersebut secara optimal diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, membuka peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja hijau.