RADAR BOGOR – Lima siswa SMAIT Ummul Quro Bogor diuji hafalan Alquran secara terbuka dalam Sidang Terbuka 5 Juz Program Takhassus, Jumat 20 November 2026.

Digelar di Lapangan Utama SMAIT Ummul Quro Bogor, kegiatan ini tidak sekadar menjadi evaluasi hafalan. Sidang tersebut juga menjadi ajang menguji kesiapan siswa dalam menjaga hafalan Alquran sekaligus memberikan apresiasi atas proses yang telah mereka jalani.

Lima peserta yang mengikuti sidang hafalan Alquran SMAIT Ummul Quro Bogor, yakni Rashdan Shakeel Alfarezel (Kelas 10.2), Naufal Akbar Kusumaperdana (Kelas 12.4), Muhammad Faeyza Dzikri Raffasya (Kelas 10.4), Altaaf Waziful Nadhir (Kelas 10.1), dan Adwa Hana Hajida (Kelas 12.5).

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Empat peserta mencapai hafalan Juz 1–5. Sementara Naufal Akbar Kusumaperdana diuji untuk hafalan Juz 6–10.

Hafalan Diuji di Hadapan Guru dan Siswa

Advertisement Berbeda dengan ujian hafalan biasa, sidang berlangsung terbuka di hadapan tamu undangan, guru, dan seluruh peserta didik.

Para peserta menghadapi sejumlah metode pengujian. Mereka diminta melafalkan awal juz yang ditentukan penguji, melanjutkan sambungan ayat, hingga menjawab pertanyaan berdasarkan potongan ayat yang berkaitan dengan tema tertentu.

Penilaian juga tidak hanya melihat seberapa banyak ayat yang mampu dihafalkan.

Ada empat aspek yang menjadi dasar penilaian, yakni kelancaran hafalan sebesar 40 persen, ketepatan tajwid dan makhraj 30 persen, kemampuan sambung ayat 20 persen, serta adab dan ketenangan saat membaca sebesar 10 persen.

Keterlibatan guru, tamu undangan, dan peserta didik dalam memberikan pertanyaan membuat sidang berlangsung interaktif sekaligus menguji mental para peserta.

Kepala SMAIT Ummul Quro Bogor, Ustazah Hildawati, S.T., mengatakan Program Takhassus dirancang bukan semata untuk mengejar jumlah hafalan.