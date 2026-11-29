RADAR BOGOR – Program Dosen Pulang Kampung (Dospulkam) IPB University melalui pengembangan edible garden di SMP IT Abdullah Bin Nuh (SMPIT ABN) Bogor resmi ditutup secara simbolis, Kamis, 26 November 2026.

Penutupan Dospulkam IPB University berlangsung di area edible garden SMPIT ABN Bogor pada pukul 08.00–09.00 WIB dan dihadiri perwakilan guru serta siswa.

Kegiatan diawali sambutan perwakilan tim Dospulkam IPB University, Dr. Zulfikar Damaralam Sahid, S.P., M.Si., kemudian dilanjutkan perwakilan SMPIT ABN Bogor, Taufik Buhori, S.T.

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Penutupan tersebut sekaligus menjadi penanda berakhirnya rangkaian pendampingan sekaligus awal bagi sekolah untuk melanjutkan pemanfaatan edible garden secara mandiri.

Edible Garden Jadi Media Belajar Siswa

Advertisement Dalam acara tersebut, tim Dospulkam IPB University menyerahkan cinderamata serta fasilitas rak edible garden kepada pihak SMP IT ABN Bogor.

Fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana bercocok tanam, tetapi juga media pembelajaran kontekstual bagi para siswa.

Melalui edible garden, siswa dapat belajar mengenal tanaman pangan secara langsung, mulai dari proses penanaman, perawatan hingga pemanfaatan hasil panen.

Kegiatan berkebun juga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan pentingnya ketahanan pangan.

Ada Rekomendasi untuk Perawatan

Agar edible garden dapat terus dimanfaatkan dengan baik, pihak sekolah juga mendapat sejumlah rekomendasi teknis untuk pengelolaan ke depan.

Salah satunya menambahkan material pada media tanam, seperti kerikil atau drainage cell. Material tersebut dapat membantu memperlancar sirkulasi dan aliran air sehingga potensi genangan dapat dikurangi.