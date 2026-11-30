RADAR BOGOR - Bagi orang tua, ongkos sekolah mulai terasa sebelum anak pertama kali masuk kelas.

Seragam dan alat tulis perlu disiapkan.

Setelah tahun ajaran berjalan, ada ongkos perjalanan dan uang saku yang harus disisihkan hampir setiap hari.

Advertisement Baca Juga: Presiden Prabowo Ungkap Angka 8 dan 13

Bagi keluarga yang menyekolahkan dua atau tiga anak, pengeluaran awal tahun bisa datang bersamaan, sementara ongkos harian terus berjalan.

Dari situlah kita bisa mulai menilai keterjangkauan pendidikan di Kabupaten Bogor.

Advertisement Berapa biaya yang harus disiapkan keluarga, agar anak bisa masuk sekolah dan tetap berangkat setiap hari?

Jika yang dihitung hanya tagihan dari sekolah, ongkos yang dibayar keluarga di luar tagihan itu akan luput dari perencanaan.

Badan Pusat Statistik, dalam Statistik Penunjang Pendidikan 2024, mencatat rata-rata total biaya pendidikan di Jawa Barat pada tahun ajaran 2023/2024 mencapai Rp4,62 juta per peserta didik SD sederajat dan Rp8,64 juta per peserta didik SMP sederajat.

Penghitungan tersebut mencakup pengeluaran seperti pakaian sekolah, uang saku, dan transportasi.

Angka provinsi ini memberi gambaran tentang cakupan biaya yang perlu diperhitungkan.