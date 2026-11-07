PPP Kota Bogor Fokus Benahi Internal Jelang Pemilu 2029

RADAR BOGOR – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor mulai menyiapkan langkah untuk meningkatkan perolehan kursi DPRD pada Pemilu 2029.

Setelah mengalami penurunan dari delapan menjadi lima kursi, lalu tersisa tiga kursi, PPP kini membidik target kembali meraih lima hingga delapan kursi.

Target tersebut menjadi salah satu agenda kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Bogor masa bakti 2026-2031. Pengurus DPC PPP Kota Bogor resmi dilantik di Aula PPIB, Kecamatan Bogor Timur, Sabtu, 7 November 2206.

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Kegiatan itu dirangkaikan dengan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP se-Kota Bogor.

Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin mengatakan, pihaknya ingin menjadikan momentum pelantikan sebagai awal kebangkitan partai setelah melewati sejumlah dinamika politik. Menurutnya, seluruh kader perlu kembali menyatukan langkah untuk menghadapi agenda politik mendatang.

Advertisement "Bagaimana kita bahu membahu membangun dan memajukan PPP Kota Bogor. Walaupun setiap akan ada perhelatan Pemilu ada goncangan ataupun turbulensi. Tetapi saat ini ada peningkatan, insyaallah momentum kebangkitan dari segala turbulensi. Mudah-mudahan kader PPP siap menghadapi agenda politik," ungkap Zaenul.

Ia mengakui, dinamika antarkader masih terjadi, terutama ketika menghadapi kontestasi pemilihan legislatif (Pileg). Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat kader kehilangan tujuan bersama untuk membesarkan partai.

Zaenul menyebut, PPP Kota Bogor perlu menyelesaikan persoalan internal terlebih dahulu agar seluruh kader bisa fokus menjalankan agenda partai.

"Semangat kepentingan partai harus diprioritaskan. Tetapi tidak akan mungkin kami berjuang demi partai apabila urusan di rumahnya belum selesai persoalannya. Karena itu selesaikan persoalan di rumah, agar bisa fokus berjuang untuk partai dan kembalikan marwah PPP yang periode kemarin ada penurunan kursi dari 5 ke 3 kursi," paparnya.

Zaenul berharap penurunan perolehan kursi tersebut menjadi bagian dari siklus yang bisa dibalik melalui konsolidasi dan kerja bersama. Ia mengingatkan, PPP Kota Bogor pernah memiliki delapan kursi di DPRD sebelum turun menjadi lima, kemudian tiga kursi.