RADAR BOGOR - Publik akan segera mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan dan verifikasi administrasi dua calon wakil presiden (Cawapres), Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dijadwalkan, mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut dalam rapat pleno pada Selasa, 1 Desember 2026.

Tim Verifikasi Cawapres MPR telah menerima hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kedua kandidat yang sebelumnya menjalani serangkaian tes di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

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Meski hasil pemeriksaan telah berada di tangan MPR, masyarakat tidak akan mendapatkan akses terhadap seluruh detail medis para kandidat.

Informasi tersebut, tetap dilindungi karena termasuk bagian dari rekam medis yang bersifat pribadi dan rahasia.

Advertisement MPR Sudah Terima Hasil Tes Kesehatan Cawapres

Ketua Tim Verifikasi MPR RI, Habiburokhman menyampaikan, hasil pemeriksaan kesehatan kedua calon wakil presiden telah diterima setelah mereka menjalani tes pada Kamis 26 November 2026.

Hasil tersebut, selanjutnya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan tim verifikasi dalam menentukan hasil pemeriksaan terhadap para kandidat.

Menurut Habiburokhman, proses verifikasi tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga mencakup kelengkapan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan bagi calon wakil presiden.

Dengan diterimanya hasil pemeriksaan dari RSPAD Gatot Soebroto, tahapan verifikasi kini berlanjut menuju rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember.

Detail Rekam Medis Tetap Dirahasiakan

Meski hasil pemeriksaan kesehatan akan diumumkan secara resmi, Habiburokhman menegaskan bahwa detail medis kedua kandidat tidak akan dibuka kepada publik.