Link Cek Penerima BSU 2026 Sudah Bisa Diakses? Ini Penjelasannya

RADAR BOGOR - Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali disalurkan pemerintah kepada buruh atau pekerja di Indonesia yang memenuhi kriteria.

Pemerintah menyalurkan BSU dengan tujuan agar buruh atau pekerja bisa meningkatkan daya beli kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat bisa mengecek status keaktifan BSU mereka melalui laman resmi yang disediakan oleh Kemenaker.

Advertisement Baca Juga: Pemkot Bogor Sepakati Satu Data, Dukung Kebijakan Tepat Sasaran

Lantas, apakah link BSU sudah bisa dicek? Berikut penjelasannya.

Dikutip dari laman resmi BSU Kemenaker, pengecekan informasi terkait persyaratan penerimaan bantuan subsidi ini sudah bisa dicek oleh masyarakat.

Advertisement Sedangkan untuk mengecek status penerima manfaat dengan menggunakan NIK belum bisa diakses hingga saat ini.

Pada laman resmi Kemenaker telah mengumumkan bahwa cara mengecek penerima BSU akan diumumkan oleh secara langsung oleh Kemenaker.

"Mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan," tulis laman resmi BSU Kemenaker.

Oleh karena itu, silahkan untuk mengakses mencari informasi melalui laman resmi dari Kemensos.

Selain itu, Kemenaker juga meminta agar masyarakat tidak memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak resmi agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.