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BSU 2026: Cek Nominal dan 5 Kriteria Penerima Bantuan

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi sisa uang pencairan BSU 2026 (Pexels/Ahsanjaya)
Ilustrasi sisa uang pencairan BSU 2026 (Pexels/Ahsanjaya)

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RADAR BOGOR - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 diprediksi akan dilaksanakan mulai November 2026. 

Pemerintah memberikan BSU dengan tujuan agar buruh atau pekerja bisa menjaga ketahanan ekonomi di tengah kebutuhan yang semakin meningkat. 

Hadirnya bantuan subsidi ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga buruh atau pekerja bisa merasakan kesejahteraan. 

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Berapa nominal BSU 2026? Berikut penjelasannya. 

Dikutip dari laman resmi BSU Kemenaker, bantuan subsidi upah tahun 2026 diberikan pemerintah di tahun 2026 ini diberikan dengan nominal Rp900 ribu untuk tiga bulan sekaligus. 

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Tidak semua buruh atau pekerja akan menerima bantuan ini, mengingat BSU hanya diberikan kepada mereka yang telah memenuhi kriteria. 

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Lalu, apa saja kriteria penerima BSU 2026? Berikut penjelasannya. 

Masih mengutip laman resmi BSU Kemenaker, berikut persyaratan penerima BSU tahun 2026: 

Syarat Penerima BSU 2026

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : bsu.kemnaker.go.id
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