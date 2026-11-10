Segera Lakukan Pengkinian Data BSU 2026, Bisa Lewat Laman Resminya

RADAR BOGOR - Menjelang penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), pemerintah melalui akun Instagram resmi @bpjs.ketenagakerjaan meminta calon penerima bantuan untuk melakukan pengkinian data.

Proses pengkinian data bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu laman resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi JMO yang bisa diunduh melalui Play Store.

Kami ini akan dijelaska tatara pembaruan data calon penerima BSU 2026 melalui laman resmi dari BPJS Ketenagakerjaan.

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Kunjungi Portal Pengkinian Data

Langkah yang pertama silahkan untuk membuka browser dan mengunjungi portal pengkinian data melalui laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, lalu isi data yang tertera.

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Selanjutnya, silahkan untuk mengambil dan mengunggah foto diri serta KTP, isi data pribadi, jika seluruh data terisi lanjutkan dengan menetakan tombil "Lanjutkan".

Pastikan Foto Jelas

Saat proses perekaman jangan lupa untuk memastikan foto yang diunggah jelas dan tidak tertutup. Silahkan ambil foto dari perangkat agar hasilnya berkualitas.

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Pastikan KTP Terbaca