Cara Pengkinian Data BSU 2026 Lewat Aplikasi JMO, Cukup Pakai HP
RADAR BOGOR - Bagi buruh atau pekera yang memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) diimbau untuk segera melakukan pengkinian data.
Proses pengkinian data bisa dilakukan secara mandiri, baik melalui laman resmi BSU BPJS Ketenagakeraan atau aplikasi JMO yang bisa diunduh melalui Play Store atau App Store.
Tujuan dari pengkinian data BSU sendiri yaitu untuk menyamakan dan memperbaruai data pekerja di sistem BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah.
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Lantas, seperti apa proses pengkinia data BSU 2026? Berikut penjelasannya.
Pengkinian Data BSU Bisa Melalui Aplikasi JMO
Dikutip dari akun Instagram @bpjs.ketenagakerjaan, proses pengkinian data salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi JMO.
Bagi masyarakat yang belum mengetahui langkah-langkahnya, silahkan simak penjelasan berikut ini:
Unduh Aplikasi
Silahkan untuk mengunduh aplikasi JMO terlebih dahulu bagi yang belum memasangnya di handphone atau gagdet yang lain.
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Klik Pengkinian Data BSU
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