KPM Catat, Ini Batas Akhir Transaksi Pencairan Bansos Tahap 4 2026

RADAR BOGOR - Bantuan sosial (bansos) tahap empat 2026 dikabarkan mulai disalurkan ke rekening KKS masing-masing bank penyalur secara bertahap, sebagaimana dilansir dari kanal Youtube Info Bansos.

Oleh karena itu bagi penerima manfaat yang statusnya sudah Standing Instruction (SI) silahkan untuk melakukan pengecekan saldo KKS.

Di tahap keempat ini, berdasarkan surat edaran Kementerian Sosial (Kemensos), ada batasan waktu transaksi yang harus ditehui oleh penerima manfaat.

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Dengan kata lain, jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan, karena bisa menyebabkan saldo bansos dikembalikan ke kas negara.

Lantas, berapa lama batasan transaksi tersebut? Berikut penjelasannya.

Advertisement Berdasarkan informasi yang dihimpun, batas waktu transaksi pencairan bansos yaitu 30 hari sejak dana ditransfer ke rekening peneirma bantuan.

"Terdapat batasan masa transaksi yaitu 30 hari sejak dana bantuan sosial tersebut dipindah ke rekening masing-masing," ucap narator kanal Youtube Info Bansos.

Pendamping sosial harus mengabarkan kepada KPM yang ada di wilayah mereka terkait perkembangan penyaluran bansos tahap keempat ini.

Pada aplikasi SIKS-NG yang ada di setiap desa atau kelurahan, pendamping sosial bisa mengetahui kapan saldo bansos mulai disalurkan pemerintah.

Cara Pengecekan Data Penerima Bansos dengan Aplikasi SIKS-NG