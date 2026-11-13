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Bansos

Kabar Bansos 13 November 2026, KPM PKH Kabarkan Saldo KKS Cair

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi KPM PKH mencairkan dana bansos. (Foto: Gemini AI)
Ilustrasi KPM PKH mencairkan dana bansos. (Foto: Gemini AI)

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RADAR BOGOR - Kabar mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) pada Jumat, 13 November 2026 sontak mencuri perhatian. 

Bansos yang dikabarkan cair mealui rekening KKS Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rupanya berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Seperti dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, Ada KPM yang mengabarkan telah mencairkan saldo bantuan, peneirma manfaat tersebut berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. 

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Bansos Tahap 3 Susulan

Setelah ditelisik lebih dalam, rupanya bansos yang dikabarkan cair tersebut bukan pencairan kuartal keempat, melainkan tahap ketiga susulan tahun 2026.

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Selain itu, tidak menutup kemungkinan pencairan juga berasal dari KPM PKH validasi, yang awalnya menerima BPNT kemudian menerima bansos PKH. 

"Sehingga bisa kita simpulkan yang cair di Kabupaten Banyuwangi ini adalah untuk PKH susulan tahap ketiga atau KPM PKH validasi," ucap narator kanal Youtube tersebut. 

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Bansos Tahap 4 Belum Cair

Adapun bantuan sosial untuk tahap keempat sampai saat ini belum ada informasi yang mengabarkan bahwa bantuan tersebut sudah cair. 

Perkembangan bansos kurtal ketiga ini sudah ada yang menunjukan status Standing Insruction (SI) dan ada juga yang statusnya berhasil SPM. 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : YouTube Diary bansos
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