Masih Ada Waktu, Pengkinian Data BSU Diperpanjang hingga 17 November 2026
RADAR BOGOR - Pengkinian data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali diperpanjang pemerintah hingga 17 November 2026.
Calon penerima BSU diimbau untuk segera melakukan pengkinian data baik dengan menggunakan laman dan aplikasi resmi atau melalui HRD perubahaan secara langsung.
Di tahun 2026 ini, BSU disalurkan pemerintah dengan nominal yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp900 ribu.
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Berdasarkan aturan terbarunya, bantuan subsidi upah diberikan Rp300 ribu per bulan, sedangkan proses penyalurannya dilakukan tiga bulan sekaligus.
Lantas, seperti apa cara utuk melakukan pengkinian data calon penerima BSU tahun 2026? Berikut penjelasannya.
Dikutip dari akun Instagram @bpjs.ketenagakerjaan, berikut tiga cara pengkinian data calon penerima BSU Rp900 ribu:
Laman BSU BPJS Ketenagakerjaan
Calon penerima manfaat silahkan untuk mengunjungi laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id menggunakan browser.
Masukan data yang diminta secara lengkap dan ikuti instruksi yang ada pada laman tersebut untuk melakukan pengkinian data.
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