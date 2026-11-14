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Bansos

Per Hari Ini, Berikut Hasil Cek Saldo KKS BNI Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 2026

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi pengecekan saldo bansos melalui mesin ATM (Foto: Gemini AI)
Ilustrasi pengecekan saldo bansos melalui mesin ATM (Foto: Gemini AI)

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RADAR BOGOR - Tahapan penyaluran bantuan sosial (bansos) kini sudah memasuki tahap keempat di tahun 2026. 

Bansos yang akan disalurkan pemerintah pada tahapan ini mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Lantas, apakah saldo bansos periode Oktober, November, dan Desember 2026 sudah mulai bisa dicairkan oleh penerima manfaat? Berikut penjelasannya. 

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Dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, status penyaluran bantuan sosial kuartal keempat per hari ini Sabtu, 14 November 2026 masih menunjukan keterangan "Berhasil SPM" atau "Belum SI" di SIKS-NG. 

Oleh karena itu, bansos tahap empat khsuusnya di Bank BNI belum ada pencairan hingga saat ini. 

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"Khususnya yang bank penyalnya Bank BNI ini statusnya masih di tahapan Belum SI," ucap narator kanal Youtube Diary Bansos. 

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"Ini dapat dipastikan di Kabupaten Bayuwangi untuk tahap keempat masih belum disalurkan, dan saya yakin untuk daerah lain yang menggunakan bank BNI juga sama," sambung sang narator. 

Bansos KPM PKH Validasi Terpantau Cair

Sementara itu, di media sosial ramai KPM yang mengabarkan bahwa sudah ada saldo bansos yang masuk ke KKS yang mereka miliki. 

Menurut narator kanal Youtube Diary Bansos, pencairan tersebut bukan tahap keempat melainkan KPM PKH Validasi yang dana bantuannya baru bisa dicairkan. 

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : YouTube Diary bansos
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