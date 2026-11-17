RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap empat pada hari ini, Selasa, 17 November 2026 menunjukan progres yang cukup positif.

Nataror kanal Yutube Info Bansos mengabarkan bahwa hasil pengecekan status bansos tahap keempat sudah menunjukan keterangan status "Ya" dengan periode salur "Oktober-Desember 2026".

Hal itu menandakan bahwa bansos terutama Program Keluarga Harapan (PKH) proses penyalurannya sudah dilakukan secara bertahap.

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"Pada kolom bantuan PKH keterangan status menunjukan tanda ya dengan periode salur resmi bebrubah menjadi PKH Oktober, Desember 2026," ungkap narator kanal Youtube tersebut.

"Hal ini sekaligus mengkonfirmsi bahwa proses administrasi penyaluran tahap keempat sudah mulai berjalan secara bertahap," sambungnya.

Advertisement Kabar tersebut dinilai menjadi angin segar bagi banyak peneirma manfaat bansos PKH, mengingat bantuan reguler ini sangat dinantikan pencairannya.

PKH sendiri merupakan bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan desil satu sampai empat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Bantuan ini menyasar beberapa komponen seperti lansia, ibu hamil, anak sekolah, hingga penyandang disabilitas berat yang sudah ditetapkan memenuhi kriteria.

Setiap KPM dberikan bantuan dengan nominal yang cukup bervariasi, tergantung dari banyaknya jumlah komponen pada kartu keluarga yang mereka miliki.

Oleh karena itu, mulai hari ini KPM bisa mengecek saldo PKH mereka secara berkala untuk memastikan apakah bansos sudah masuk ke KKS atau belum.