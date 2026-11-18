RADAR BOGOR - Bantuan sosial (bansos) tahap empat dikabarkan cair pada hari ini, Rabu, 18 November 2026 melalui KKS bank BRI.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, Program Keluarga Harapan (PKH) mulai terpantau cair secara bertahap.

"Giliran bank BRI yang menunjukan pesonanya, saldo bantuan PKH tahap keempat tahun 2026 mulai cair bertahap di hari ini," ucap narator kanal Youtube tersebut.

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Narator kanal Youtube Diary Bansos juga mengimbau penerima manfaat untuk mengecek saldo KKS secara berkala untuk memastikan dana bantuan sudah masuk atau belum.

Apa Itu Bansos PKH?

Advertisement PKH merupakan bansos reguler yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan yang masuk ke dalam kelompok desil rendah, yaitu satu sampai empat pada DTSEN.

Bansos yang satu ini dibedakan menjadi beberapa komponen, mulai dari lansia, ibu hamil, anak sekolah, hingga penyandang disabilitas berat.

Setiap KPM akan menerima dana bantuan dengan nominal yang berbeda, tergantung dari banyaknya jumlah komponen dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Dana bansos PKH bisa digunakan oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mulai dari pangan, pendidikan, hingga biaya kesehatan.

Cara Cek Saldo Bansos PKH di KKS