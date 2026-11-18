RADAR BOGOR - Kabar pencairan bantuan sosial (bansos) tahap keempat pada hari ini, Rabu, 18 November 2026 cukup menyita perhatian.

Keluarga Penerima Manfaatt (KPM) disebut mengabarkan terkait pencairan bansos tahap keempat tahun 2026 melalui media sosial.

Sebagaimana informasi yang dilansir dalam sebuah video kanal Youtub Diary Bansos, salah satu bantuan yang cair yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

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PKH Komponen Lansia Cair

Narator kanal Youtube tersebut mengatakan bahwa komponen PKH yang disebut sudah mulai mencairkan dana bansos yaitu kelompok lansia.

Advertisement Adapun daerah yang dikabarkan mulai mencairkan bansos tersebut yaitu di wilayah Rangkasbitung, Lebak Banten.

"BR cair tadi pagi, PKH lansia ya daerah Rangkasbitung, Lebak Banten," ucap narator kanal Youtube Diary Bansos.

Lantas, berapa nominal PKH untuk komponen lansia? Berikut penjelasannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi Kemensos, nominal dana yang diterima oleh KPM PKH untuk komponen lansia yaitu Rp600 ribu per tahap dan Rp2,4 juta per tahun.

Dana tersebut disalurkan per tiga bulan untuk satu tahapnya, sehingga di tahap keempat ini komponen lansia bansos PKH mendapatkan bantuan Rp600 ribu.