RADAR BOGOR - Pemerintah rupanya mulai merealisasikan pencairan bantuan sosial (bansos) tahap keempat pada minggu ketiga di bulan November tahun 2026.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, sudah ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kuartal keempat.

Pada informasi tersebut dikatakan bahwa salah satu daerah yang terpantau sudah mencairkan BPNT periode Oktober, November, Desember 2026 itu adalah Depok, Jawa Barat.

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Adapun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan pada proses pencairan bantuan tersebut berasal dari rekening Bank BNI.

"Sebagai contoh nyata, laporan KPM di Cikarang Baru dan Depok, Jawa Barat menunjukan penarikan saldo BNI berjalan lancar," ucap narator kanal Youtube Info Bansos.

Advertisement Nominal yang dicairkan yaitu sebesar Rp600 ribu untuk alokasi tiga bulan sekaligus, sebagaimana pencairan bantuan sembako pada tahap sebelumnya.

PKH KKS BNI Juga Terpantau Cair

Selain BPNT, Program Keluarga Harapan (PKH) juga terpantau cair melalui KKS bank Himbara tersebut. Terutama komponen yang datanya sudah masuk proses pencairan.

"Komponen PKH melalui BNI juga menyusul cair bagi KPM yang datanya sudah masuk termin satu," ucap narator kanal Youtube tersebut.

Oleh karena itu, segera lakukan pengecekan saldo bansos guna memastikan apakah bantuan sosial sudah bisa dicairkan atau belum.