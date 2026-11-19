RADAR BOGOR - Guru memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pengetahun kepada anak bangsa. Oleh karena itu, para pendidik harus memiliki kompetensi.

Lantas, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Berikut penjelasannya.

Dikutip dari akun Instagram @kemendikdasmen, berikut kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik.

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Kemampuan Pedagogik

Seorang guru perlu memiliki kemampuan pedagogik yaitu memahami bahasgaimana murid berkembanng.

Advertisement Kompetensi ini berkatan dengan kemampun guru dalam mengenali karakteristik murid serta merancang dan mengelola pembelajaran sesuai kebutuhan mereka.

Dalam hal ini guru menyiapkan pembelajaran yang menarik dan sesuai kebutuhan murid, memilih metode dan media pembelajaran yang tepat, serta memantau perkembangan serta hasil belajar murid.

Kemampuan Sosial

Guru juga harus memiliki kemampuan sosial yang artinya bisa membangun hubungan baik dengan banyyak orang.

Seorang pendidik perlu memiliki kemampuan komunikasi dan berintegritas secara efektif dengan murid, guru yang lain dan orang tau/wali murid, serta masyarakat sekitar.