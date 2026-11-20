RADAR BOGOR - Ada kabar terbaru mengenai pencairan bantuan sosial (bansos) tahap empat pada hari ini, Kamis, 20 November 2026 yang perlu diketahui oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan informasi yang dilansir kanal Youtube Info Bansos, pencairan dobel saldo bantuan sosial dilaporkan oleh KPM melalui unggahan di media sosial.

"Banyak KPM yang melaporkan cair dobel atau nominalnya lebih besar dari biasanya," ucap narator kanal Youtube Info Bansos.

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Lantas, kenapa bisa ada pencairan dobel pada periode akhir tahun 2026 ini? Berikut penjelasannya.

Cair Dobel Akibat Rapel Dua Tahap

Advertisement Pencairan dobel tersebut diakibatkan karena ada adanya saldo bansos yang disalurkan dua tahap sekaligus, yaitu untuk kuartal ketiga dan keempat di tahun 2026.

Pencairan dobel tersebut membuat saldo KKS milik KPM mencairkan dana bantuan lebih besar nominalnya dibandingan pada tahap sebelumnya.

Melalui penjelasan kanal Youtube Info Bansos, ada KPM BPNT murni yang kini tervalidasi menjadi peneirma bantuan PKH dan SK penetapannya sudah terbit sejak tahap ketiga tahun 2026.

"Hal tersebut merupakan pencairan dua tahap sekaligus, bisa jadi KPM sebelumnya merupakan peneima BPNT murni yang tervalidasi masuk ke penerima PKH," ujar narator kanal Youtube tersebut.

Penyesuaian Komponen PKH