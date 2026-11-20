RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan desil satu sampai empat pada DTSEN.

Bansos yang disalurkan cukup bervariasi, termasuk bantuan sosial reguler yang kini sudah memasuki tahap keempat di tahun 2026.

Lantas, apa saja bansos yang cair pada Minggu ketiga di bulan November tahun 2026 ini? Berikut penjelasannya.

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Bansos BPNT Tahap 4 Cair

Dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial, salah satu bansos yang cair pada Minggu ini yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Advertisement Bantuan senilai Rp600 ribu tersebut dikabarkan telah cair melalui KKS bank BNI dan Mandiri berdasarkan laporan KPM melalui media sosial.

Dana bansos bisa digunakan oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, hingga lauk pauk sebagai sumber protein harian mereka.

Bansos PKH Tahap 4 Cair

Selain BPNT, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) juga dikabarkan mulai dicairkan oleh penerima manfaat melalui KKS Bank Himbara.

Bansos reguler ini diberikan berdasarkan jumlah komponen yang ada dalam satu keluarga, sehingga nominalnya cukup bervariasi.