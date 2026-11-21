RADAR BOGOR - Ada kabar terbaru mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap keempat pada hari ini, Sabtu, 21 November 2026.

Keluarga Penerima Manfaatt (KPM) disebut kembali melaporkan pencairan bansos reguler, PKH dan BPNT kuartal keempat tahun 2026.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, berikut hasil cek saldo PKH dan BPNT di empat bank penyalur.

KKS BNI Mulai Cairkan BPNT

Dalam video yang diuunggah kanal tersebut mengatakan bahwa pada bank penyalur BNI yang terpantau sudah cair yaitu bansos BPNT.

Advertisement "Ini untuk bank penyalur bank BNI yang disalurkan masih bansos semabako," ucap narator kanal Youtube tersebut.

Bantun reguler yang satu ini dicairkan dengan nominal sebesar Rp600 ribu untuk alokasi penyaluran tiga bulan sekaligus.

KKS Mandiri dan BRI Cairkan PKH

Kemudian untuk kedua bank Himbara lain yaitu Bank Mandiri dan BRI dikabarkan yang mulai tercairkan yaitu saldo bansos PKH.

"Sementara Mandiri dan BRI yang cicairkan saldo PKH-nya," jelas narator kanal Youtube tersebut.