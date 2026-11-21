RADAR BOGOR - Pemerintah dalam hal ini Kemensos disebut mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap keempat tahun 2026 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan informasi yang dilansir dari kanal Youtube Diary Bansos, bantuan yang disebut sudah dicairkan yaitu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dua bansos reguler untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 tersebut mulai dicairkan secara bertahap di empat bank penyalur, baik itu BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.

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Gunakan Dana Bansos dengan Bijak

Apabila dana bantuan sosial sudah masuk ke KKS, KPM diimbau harus segera mencairkannya, mengingat batas pencairan yaitu 30 hari setelah saldo mendarat di rekening.

Advertisement Proses pencairan bisa dilakukan di mesin ATM atau agen layanan bank seperti BRILink dan sejenisnya yang ada di wilayah tempat tinggal KPM.

Dalam video kanal Youtube Diary Bansos dikatakan bahwa KPM harus menggunakan dana bantuan sosial dengan bijak, yaitu sesuai dengan peruntukannya.

"Pastikan bantuan sosial dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan sebijak mungkin sesuai peruntukan program," kata narator kanal Youtube Diary Bansos.

Dengan kata lain, dana bantuan PKH atau BPNT tidak boleh digunakan untuk mambayar utang, membeli barang mahal, hingga transaksi ilegal untuk game online terlarang.

Gunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, biaya kesehatan dan pendidikan keluarga penerima manfaat.