RADAR BOGOR - Informasi terbaru menyebutkan bahwa bantuan sosial (bansos) tahap empat kembali terpantau cair pada hari ini, Sabtu, 21 November 2026.

Bansos yang dilaporkan dicairkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kuartal keempat tahun 2026.

Dilansir dari kanal Youtube Cek Bansos, bantuan senilai Rp600 ribu tersebut dikabarkan cair melalui KKS Bank BRI. Oleh karena itu, KPM bisa mengecek saldo rekening Merah Putih yang mereka miliki.

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"Jadi KPM yang menanyakan kapan kira-kira pencairan BPNT dari Bank BRI, mulai pagi hari ini sudah bisa melakukan pengecekan," ucap narator kanal Youtube tersebut.

Baik kartu KKS lama atau baru diimbau untuk mengecek saldo secara berkala, melalui mesin ATM atau agen layanan terdekat di wilayah masing-masing.

Advertisement Cara Cek Saldo Bansos di KKS

Mengecek saldo bansos di KKS bisa dilakukan secara mandiri oleh penerima manfaat, salah satunya dengan datang ke mesin ATM bank penyalur, termasuk BRI.

Bagi masyarakat yang masih bingung cara mengecek saldo bantuan sosial menggunakan mesin ATM, silahkan untuk mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Siapkan dan Bawa Kartu KKS

Silahkan untuk mempersiapkan dan membawa kartu KKS Merah Putih ke mesin ATM bank penyalur yang akan kamu gunakan.